Ce planuri are Becali cu hotelul familiei Consiliul Local Mangalia a organizat o ședința extraordinara pentru a discuta un proiect de hotarare legat de dreptul de preemțiune privind vanzarea Hotelului Becali, proprietatea fiicei lui Gigi Becali. In urma votului, consilierii au decis sa nu exercite dreptul de preemțiune pentru hotelul respectiv, care este inclus in Situl arheologic Necropoia tumulara, Mangalia, conform Listei Monumentelor Istorice 2015. Familia Becali a achiziționat acest hotel in 2021 de la fostul patron al echipei Astra Giurgiu, Ioan Niculae, cu suma de 6,8 milioane de euro. Insa, la doar 2 ani de la achiziție, fiica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

