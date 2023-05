(Foto) Cum va arăta noul Spital de Oncologie din Sângeorgiu de Mureș!

Noul Spital de Oncologie din Sângeorgiu de Mureș are 5 hectare teren si va fi gata în decembrie 2023, adică la finele acestui an. Aceasta este doar prima etapă de construcții cu peste 1000 de copaci plantați.Clădirea are 5 nivele, peste 10.000 mp, peste 120… [citeste mai departe]