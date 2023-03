Ce pasiune are fiica Mirelei Vaida. Cum a surprins-o prezentatoarea de la Acces Direct pe Carla / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida și-a facut o schimbare de look. Cum arata prezentatoarea de la Acces Direct dupa ce și-a tuns parul scurt. Vedeta a dat o fuga la salonul de infrumusețare și a impartașit rezultatul cu fanii care o urmaresc in mediul online.

- Moderatoarea emisiunii talk-show de tip tabloid „Acces Direct” nu mai are nevoie de nicio prezentare. Toți romanii o cunosc prin prisma cazurilor sociale pe care le prezinta pe micile ecrane. Puțini știu insa, cum arata Mirela Vaida cand nu e la TV. Paparazzi Playtech Știri au surprins-o in ipostaze…

- Mirela Vaida iși ține fanii la curent cu noutațile din viața sa, dar de aceasta fata, i-a ingrijorat pe urmaritorii de pe Instagram, dupa ce a postat o imagine din spital, unde se afla impreuna cu fiica sa, Carla.

- Mirela Vaida este activa pe rețelele de socializare și le arata fanilor sai rutina sa zilnica. Aceasta a postat pe contul sau de Instagram o fotografie de la sala, semn ca vrea ca și in noul an sa puna accent pe sport.

- Mirela Vaida este mama a trei copii, insa intotdeauna a avut grija de felul in care arata. Prezentatoarea de la Acces Direct a dezvaluit care este dieta pe care o ține pentru a scapa de kilogramele in plus.Mirela Vaida, in varsta de 40 de ani, a impartașit cu fanii sai secretul siluetei sale. Vedeta…

- Mirela Vaida a lipsit din ediția de luni a emisiunii „Acces Direct”. Prezentatoarea a fost inlocuita de colegul sau, Adrian Velea, care a și spus de ce nu este prezenta vedeta in platoul de la Antena Stars. Telespectatorii s-au intrebat ce s-a intamplat cand au vazut ca Mirela Vaida nu se afla in platoul…

- Mirela Vaida, despre plecarea de la Acces Direct. Prezentatoarea de televiziune a recunoscut, fara sfiala, ca a avut ocazia de a se desparți de postul TV cu care colaboreaza de mulți ani. Puțini ai știut despre oferta care s-a pus la bataie pentru frumoasa vedeta de la Antena Stars. Cum a reacționat…

- Mirela Vaida a dat și ea startul sarbatorilor de iarna, astfel ca ea a impodobit deja bradul pentru Craciun. Prezentatoarea de la Acces Direct a impartașit toata emoția pe care a trait-o cu fanii ei din mediul online. Iata ce fotografii emoționante a postat vedeta pe rețelele de socializare personale!