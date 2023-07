Ce oportunitate le-a oferit Vladimir Putin luptătorilor Wagner Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat intr-un interviu publicat joi seara ca le-a oferit luptatorilor mercenari din grupul Wagner oportunitatea de a face parte din armata rusa, informeaza Rador. Intr-un interviu acordat cotidianului rus Kommersant, Putin afirma ca a lansat aceasta propunere la o intalnire cu mercenarii și cu fondatorul grupului lor, Evgheni Prigojin, la sfarșitul lunii iunie, la cinci zile dupa ce Wagner a organizat o revolta eșuata impotriva ierarhiei militare a Rusiei. Revolta s-a incheiat dupa ce Moscova le-a oferit luptatorilor Wagner si lui Prigojin șansa de a se… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai importanti generali din Rusia au disparut din spatiul public dupa insurecția de o zi a mercenarilor grupului Wagner care viza rasturnarea conducerii militare ruse, pe fondul dorintei lui Vladimir Putin de a-si reafirma autoritatea si al unor informatii neconfirmate despre cel putin o arestare,…

- Un avion cu reactie, avand legatura cu seful grupului paramilitar privat Wagner, Evgheni Prigojin, a zburat marti din Rusia spre Belarus, presupunandu-se ca aeronava l-ar putea transporta pe omul de afaceri in exil, la trei zile dupa ce a condus o revolta esuata impotriva armatei ruse, transmite Reuters.…

- Revolta intrerupta a gruparii Wagner din Rusia este o problema interna a Moscovei, iar speculațiile cu privire la aceasta s-ar putea dovedi contraproductive, a declarat luni premierul canadian, Justin Trudeau, alaturandu-se aliaților occidentali care au adoptat o pozitie rezervata fața de o rebeliune…

- Președintele rus Vladimir Putin a susținut luni seara, 26 iunie, un discurs adresat națiunii, in care a vorbit despre rebeliunea gruparii Wagner.„Organizatorii acestei rebeliuni trebuie sa știe ca vor fi aduși in fața justiției. Ce au facut ei slabește țara și este amenințare. Suntem amenințați din…

- "Regimul de operatiuni antiteroriste" instaurat la Moscova si in regiunea capitalei dupa revolta grupului paramilitar Wagner ramane in vigoare duminica, in ciuda schimbarii de atitudine a liderului rebeliunii, Evgheni Prigojin.Ample patrule de politie au fost desfasurate de-a lungul drumului principal…

- Serviciul de presa al lui Alexander Lukașenko a transmis sambata, 24 iunie, ca președintele Belarusului a purtat discuții cu șeful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, la cererea liderului rus Vladimir Putin, relateaza publicația economica rusa Kommersant.Aceștia au discutat toata ziua. Ca…

- Moscova a revendicat sambata seara cucerirea completa a orasului Bahmut, epicentrul luptelor din estul Ucrainei si scena celei mai lungi si sangeroase batalii din tara de la asaltul rusesc din februarie 2022, comenteaza AFP. „In urma actiunilor ofensive ale unitatilor de asalt Wagner, cu sprijinul artileriei…

- Sambata seara, 20 mai, Moscova a revendicat cucerirea completa a orasului Bahmut, epicentrul luptelor din estul Ucrainei si scena celei mai lungi si sangeroase batalii din tara de la asaltul rusesc din luna februarie 2022, comenteaza AFP și Agerpres . ”In urma actiunilor ofensive ale unitatilor de asalt…