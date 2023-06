CE Oltenia demarează o afacere cu un oligarh rus In plin razboi Rusia-Ucraina, o instituție a statului roman a avizat favorabil o afacere a unei companii deținuta de Ministerul Energiei cu un oligarh rus, pentru a construi o centrala pe gaze. Consiliul Concurentei a autorizat operațiunea prin care Complexul Energetic Oltenia S.A. și Alro S.A. intenționeaza sa creeze impreuna o companie pentru a realiza o centrala electrica cu ciclu combinat pe gaz natural (CCGT) la Ișalnița, in județul Dolj. Complexul Energetic Oltenia S.A., deținut de statul roman, iși desfașoara activitatea in domeniul mineritului, al producerii de energie electrica pe baza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

