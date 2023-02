Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai cunoscute interprete de muzica populara din Romania a recurs la un gest șocant, dupa ce și-a facut o serie de analize ale caror rezultate au speriat-o. Timp de mai bine de o luna de zile, artista a renunțat la mancare și a baut doar apa. Despre cine este vorba. Artista care […] The…

- Andreea Banica și familia ei au petrecut Craciunul... raciți. Cantareața le-a marturisit fanilor de pe rețelele de socializare ca s-a simțit atat de rau incat a fost trecuta pe antibiotice. Și fiul ei, Noah, a primit același tratament.

- Andreea Banica și-a ingrijorat fanii de pe rețelele de socializare, asta dupa ce vedeta a marturisit ca se confrunta cu probleme de sanatate, atat ea, cat și copiii ei. Cantareața a declarat ca a trecut pe antibiotic deoarece a ramas fara voce și nu se simte bine. Iata ce au pațit!

- Andreea Banica a marturisit pe rețelele de socializare ca a avut parte de o noapte alba, asta pentru ca micuțul ei, Noah, se confrunta cu probleme de sanatate. Cantareața nu s-a putut odihni așa cum trebuie și le-a impartașit fanilor detalii despre starea de sanatate a micuțului.

- Timp de aproape 12 ani, diplomația romaneasca a incercat sa convinga statele din spațiul Schengen ca merita! Fie ca a fost vorba de masuri de securitate, fie de stoparea emigrației. Conform datelor, Romania a reușit, in cele din urma sa se incadreze in cerințe. Dar, paradoxal, dupa ce Olanda lua decizia…

- Andreea Antonescu și Traian Spak s-au desparțit in urma cu 3 ani, insa divorțul a avut loc recent. Sienna, fiica lor, a preferat sa locuiasca cu tatal ei, in Statele Unite ale Americii, acolo unde și studiaza. Andreea Antonescu a primit o veste trista din partea fiicei sale, pentru ca Sienna a ales…

- Cantareața nu a facut nicio declarație, dar presa și fanii cred ca ar putea urma un anunț major in ceea ce privește cariera artistei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Acting President of the Senate Alina Gorghiu believes that Romania's place is in Schengen, and through Wednesday's Communication of the European Commission came "a new confirmation" that Romania meets the accession requirements, Agerpres informs. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…