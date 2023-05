Stiri pe aceeasi tema

- Daca ești in cautarea celor mai frumoase peisaje din țara și vrei sa admiri monumentele naturale inedite, știm exact care trebuie sa fie urmatoarele tale destinații de calatorie. Iți prezentam cateva dintre cheile spectaculoase pe care le poți vizita in Romania. Cheile Nerei, județul Caraș-Severin Cheile…

- Duminica: Intrare GRATUITA pentru vizitatorii imbracați in costum popular, la un unul dintre cele mai frumoase muzee din țara Duminica: Intrare GRATUITA pentru vizitatorii imbracati in costum popular, la un unul dintre cele mai frumoase muzee din țara Vizitatorii imbracati in costum popular vor beneficia,…

- Claudia Patrașcanu este mereu atenta cu cei doi baieți ai ei, Gabriel și Nicolas, iar vedeta nu ii scapa din ochi. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lor și au surprins cele mai tari imagini.

- Ca orice barbat, Ștefan Banica Jr. este foarte atent atunci cand vine vorba de bolidul lui de lux. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” indragitului cantareț și au surprins dovada clara ca iși iubește mașina. Imagini rare cu artistul.

- Florin Calinescu nu se uita la bani cand vine vorba de placerile lui! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” celebrului actor și au surprins dovada ca nu ține cont de sume atunci cand iese la cumparaturi. Imagini rare cu omul de televiziune.

- De ce Romania si de ce acum? Nu e vorba numai despre Romania, pentru mine, este vorba de lume in general. Exista niste probleme uriase in lume in acest moment - Putin e doar un exemplu - si lucrurile nu merg bine. Oamenii sunt nesiguri, stresati, speriati, iar asta agita "energia" generala, devine una…

- Dan Chișu este foarte responsabil atunci cand vine vorba de sanatatea lui. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare. Cum iși petrece actorul timpul liber.