- Programul slujbelor de Boboteaza 2024 la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia. Cand se sfințește apa și se imparte Agheasma Mare Evenimentele liturgice de la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia, prilejuite de sarbatoarea Botezului Domnului din acest an, 2024, se vor desfașura vineri și sambata. Boboteaza,…

- Urmeaza una dintre cele mai importante sarbatori din acest an. Boboteaza se sarbatorește, in fiecare an, in data de 6 ianuarie, iar credincioșii o celebreaza la biserica. Pentru cei care vor sa se bucure de clipele de liniște sufleteasca acasa, exista o rugaciune puternica pe care pot sa o spuna in…

- Boboteaza se numara printre primele, dar și cele mai importante sarbatori din anul calendaristic. Aceasta face parte din seria celor 12 sarbatori crestine importante si este menita sa reaminteasca faptele petrecute la apa Iordanului, inainte ca Iisus sa paseasca in viata publica. Iata ce traditii obiceiuri…

- In aceste zile multe orașe din Romania fie sunt deja impodobite, fie acum incep impodobirea cu luminițele de Sarbatori, dar din cauza fenomenelor meteo unii locuitori nu vor avea parte de feeria iernii. Așadar, vorbim despre orașul din Romania care a amanat aprinderea luminilor de sarbatori, unde autoritațile…

- Mai sunt doar cateva zile pana in luna decembrie, iar creștinii ortodocși se pot bucura de cele mai importante sarbatori pe final de an. Una dintre ele este Nașterea Mantuitorului Iisus Hristos care se sarbatorește pe 25 decembrie, in fiecare an. Iata ce alte sarbatori mai sunt in urmatoarea perioada!

- Horoscopul runelor: ScorpionFemeia Scorpion se numara printre cele mai dorite femei din tot zodiacul, spune numerologului Mihai Voropchievici. Aceasta emana un magnetism misterios și pasional, care atrage pur și simplu atenția barbaților. De asemenea, femeia scorpion are o stima de sine extrem de ridicata.Este…

- Calendar ortodox noiembrie 2023. Ce sarbatori creștine importante sunt praznuite in luna noiembrie și care sunt marcate in Calendarul Ortodox cu cruce roșie, aflați in randurile urmatoare. Cele mai importante sarbatori creștine din luna noiembrie 2023 Luna noiembrie mai este cunoscuta in tradiția populara…

- SCMU Craiova a cedat in fata Oradei, in primul meci oficial din noul sezon al LNBM, scor 69-74, iar rezultatul final nu l-a multimit nici pe departe pe tehnicianul oltenilor. Acesta s-a aratat mahnit de faptul ca elevii sai au ratat o multime de atacuri si au dat extrem de multe pase gresite. „Sunt…