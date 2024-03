Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de șase consorții de firme, dar și universitați, vor sa faca studiul de fezabilitate pentru una dintre cele mai mari investiții din bani europeni, prin PNRR. Vorbim despre megapista de biciclete care va traversa toate județele regiunii vest și va costa 142 de milioane de euro. Consiliul…

- O noua stațiune balneara in Romania atrage atenția turiștilor și aduce incasari semnificative in primul an de funcționare. Investiția de opt milioane de euro in Baile Sarate din Ocna Mureș, județul Alba, a generat deja venituri de doua milioane de euro, p

- Puitni știu, insa, culoarea portofelului tau poate avea un impact important asupra bunastarii tale financiare. O teorie veche spune ca orice este tangibil in jurul tau poate sa influențeze starile din viața ta pe mai multe planuri, inclusiv financiar. Iata ce spune culoare portofelului tau!

- Știm ca Boboteaza se numara printre primele, dar și cele mai importante sarbatori din anul calendaristic. Aceasta face parte din seria celor 12 sarbatori crestine importante si este menita sa reaminteasca faptele petrecute la apa Iordanului, inainte ca Iisus sa paseasca in viata publica. Iata ce nu…

- Poarta un inel cu piatra verdePentru a atrage noroc financiar, poarta un inel cu piatra verde pe degetul mic.Dar fii atent! Inelul cu piatra verde trebuie pus pe degetul mic de la mana dreapta a femeilor, iar pe degetul mic de la mana stanga a barbaților. Din acest motiv, piatra verde ar trebui sa fie…

- La mulți ani, 2024! Daca pana acum v-am spus care sunt tradițiile cele mai respectate de Sfantul Vasile și ce sa faci de Anul Nou ca sa ai parte de noroc și belșug in casa, ei bine, iata care sunt lucrurile pe care e bine sa le eviți ca sa nu ai ghinion in urmatoarele 12 luni. Ce sa nu faci de Sfantul…

- Craciunul și Anul Nou aduc cu ele bucurie, sarbatoare și speranța pentru un nou inceput. Totuși, in aceasta perioada plina de tradiții și obiceiuri, exista și unele lucruri pe care nu este recomandat sa le faci daca iți dorești noroc și belșug in noul an. Ce nu este bine sa faci intre Craciun și Anul…

- Craciunița este simbolul perfect al sarbatorilor de iarna, iar culorile sale vibrante de roșu și verde sunt asociate cu spiritul Craciunului. Este considerata o planta norocoasa care atrage bunastarea și prosperitatea in casa. Plasarea sa in anumite locuri din casa este considerata a aduce energie pozitiva…