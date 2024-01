Stiri pe aceeasi tema

- Cella Delavrancea a trait 104 ani. Fiica scriitorului Barbu Stefanescu Delavrancea a fost singurul artist roman care a asistat la aniversarea propriului centenar. A fost pianista, scriitoare si profesoara, una dintre cele mai complexe personalitati ale culturii romanesti.

- Participarea Anisiei Gafton la “Romanii au talent” i-a deschis practic drumul in televiziune. Este in continuare protagonista show-urilor de stand-up, dar se bucura și de o cariera pe micul ecran. A caștigat reality show-ul “Sunt celebru, scoate-ma de aici!”. Anisia Gafton, dezvaluiri despre iubit In…

- Detalii despre primarul Cherecheș au fost oferite de Mariana Moculescu, fosta soție a compozitorului Horia Moculescu, care a avut o scurta aventura amoroasa cu edilul in acest an, inainte ca acesta sa se casatoreasca.“Catalin are mari probleme cu legea acum și imi pare tare rau. Am avut o relație…

- Ramona Olaru iubește din nou, dar a ales sa fie cat se poate de discreta in ceea ce privește identitatea barbatului de care spune ca s-a indragostit instant. Totuși, asistenta de la Neatza a ținut sa ofere cateva detalii inedite despre cel care o face fericita și a dezvaluit cu ce se ocupa.

- De cand este impreuna cu actualul iubit, Vulpița pare ca nu s-a mai interesat de cei trei copii, ultimul dintre ei avand in jur de patru luni. Viorel Stegaru este nemulțumit de faptul ca ii crește singur pe micuți, in timp ce Veronica se bucura de viața alaturi de Catalin, barbatul cu care se afișeaza…

- Giulia Anghelescu traiește acum o frumoasa poveste de iubire alaturi de Vlad Huidu, soțul ei alaturi de care are doi copii. Inainte de casnicia cu acesta, artista a avut o relație cu Costin Manea, fiul regretatului Nae Manea, despre care a facut dezvaluiri la radio. Giulia Anghelescu e in centrul atenției…