2022 aduce romanilor o crestere a salariului minim, a punctului de pensie si a alocatiilor pentru copii, insa electricitatea in regim de serviciu universal si carburantii se scumpesc, incepand de la 1 ianuarie. Salariul minim crește cu peste 10% fața de 2021 și va ajunge la 2.550 lei brut. Și punctul de pensie crește tot […]