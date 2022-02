Ordonanța 192/2020, declarata neconstituționala de judecatorii CCR, pentru ca Guvernul nu a cerut avizul Consiliului Legislativ pentru prevederile impuse, a fost adoptata de Guvernul Ludovic Orban in noiembrie 2020, cu o luna și jumatate inainte de a fi inlocuit de Guvernul condus de Florin Cițu. OUG nr 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 […] The post Ce miniștri din cabinetul Orban au semnat ordonanța cu masca obligatorie, declarata neconstituționala pentru ca nu a avut avizul legislativ appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…