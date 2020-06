Stiri pe aceeasi tema

- Aflata in India, la Salman Khan, departe de familia ei, romnca noastra nu a uitat ca este ziua tatalui ei, care și-a sarbatorit ziua de naștere. Astfel ca Iulia Vantur a publicat un mesaj pe rețelele de socializare și astfel au aflat și fanii ei de pretutindeni ca este ziua parintelui ei. Iar linga…

- Aflați in izolare, alaturi de mai mulți prieteni la proprietea de la casa de vacanța din Panvel, din apropierea orașului Mumbai, India, Salman Khan și Iulia Vantur s-au implicat in urma cu cateva saptamani intr-o strangere de ajutoare. La aceasta au participat și alți prieteni celebri de-ai starului…

- Duminica trecuta indragita actrița, cunsocuta din rolul “Abramburicai” din emisiunea “Abracadabra” sau din serialul “La Bloc” a avut motive sa fie foarte trista. Pentru ca s-au implinit șase ani de cand a murit tatal ei, iar ea nu a putut sa mearga la mormantul acestuia ca sa aprinda o lumanare. Astfel…

- Zilele trecute un filmuleț din India a devenit viral pe rețelele de socializare iar unii dintre protagoniști au fost chiar romanca noastra alaturi de starul internațional Salman Khan. Cei doi, alaturi de muți alți indieni s-au implicat prin fundația actorului și au strans donații pentru cei cu probleme…

- Pe 22 aprilie s-a sarbatorit “Ziua Pamantului” in toata lumea, zi in care cei mai mulți au incercat sa ofere sfaturi despre cum sa faci bine, sa nu mai murdarești pamantul cu gunoaie. Una dintre vedetele care a sarbatorit aceasta zi a fost și Iulia Vantur, direct din India, de la proprietatea lui Salman…

- Iulia Vantur a intrat in direct la emisiunea "Vorbește lumea" de la Pro TV, iar in timp ce povestea despre viața ei din India, in cadru a aparut și Salman Khan. Iulia Vantur, CRIZA DE GELOZIE. Ce a fost nevoit sa faca Salman Kahn pentru a-si calma IUBITA ROMANCA "Cred ca a facut-o intenționat.…

- Iulia Vantur a avut o apariție de senzație, in direct la tv, impreuna cu iubitul ei. Cei doi sunt izolați, in casa lor din India, de mai bine de o luna. Vedeta a intrat in direct, in emisiunea Vorbește lumea, de la PRO TV, iar in timp ce povestea despre viața ei din India, a aparut și actorul Salman…

- Nimeni nu se aștepta ca barbatul sa paraseasca aceasta lume atat de devreme. Este vorba despre Abdullah Khan, nepotul iubitului acesteia in varsta de doar 38 de ani și coleg de breasla al romancei, pentru ca și el era un actor cunoscut. Iulia Vantur, CRIZA DE GELOZIE. Ce a fost nevoit sa…