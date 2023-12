Control inedit in traficul din Constanta (FOTO)

Gabi are 17 ani si vrea sa devina politist. Pentru ca isi doreste atat de mult acest lucru, parintii lui in complicitate cu politistii s au gandit la o supriza si au pus la cale o intalnire in trafic, potrivit IPJ Constanta. Asa ca, in vreme ce se deplasa cu scuterul, Gabi a fost oprit de politistii de la… [citeste mai departe]