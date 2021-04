Stiri pe aceeasi tema

- Concentratii de particule de praf saharian in cantitati reduse vor ajunge deasupra Romaniei in urmatoarele zile, in special in zilele de 1 si 2 mai, se arata intr-un comunicat de presa al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). „In perioada 30 aprilie – 3 mai, circulatia aerului, preponderent…

- Unde pleaca romanii in vacanța de Paște și 1 Mai. „Nu ai cum sa faci vacante in strainatate mai ieftin decat in Romania” Reprezentantul unei agenții de turism, Carmen Pavel, a discutat pentru DCNEWS.ro, referitor la variantele preferate de romani pentru vacanța de Paște, dar și problemele aparite la…

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea, 58 de ani, a solicitat Judecatoriei Sectorului 5 sa fie eliberat conditionat din inchisoare, unde executa o pedeapsa de 3 ani si 6 luni in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, a informat Agerpres , care citeaza portalul instanțelor din Romania. Liviu…

- Lucian Bode, ministrul de Interne: De 1 Mai, e posibil sa mergem fara masca pe plaja. Autoritațile pun in discuție posibilitatea de a merge fara masca la plaja de 1 Mai. O astfel de masura ar putea fi pusa in discuție și in cazul slujbei de Paște. In plus, se introduc condiții pentru romanii care vor…

- Restricțiile aplicate în ultima perioada au dat țara peste cap și au adus mai mult haos decât liniște și siguranța. Protestele au izbucnit în România acum o saptamâna când s-au pus în aplicare restricțiile de circulație dupa…

- V. Stoica La sfarșitul lunii februarie, 21.990 de persoane se aflau in spatele gratiilor, in penitenciare, spitale-penitenciar, centre de detenție sau in centre educative din sistemul Administrației Naționale a Penitenciarelor, potrivit datelor oficiale ale ANP. Aproape 90% dintre cei aflați intr-una…

- Numarul infectarilor cu COVID crește din nou și mai mulți specialiști nu exclud un nou lockdown de Paște, similar cu cel din 2020! Tot mai multe persoane nu respecta regulile și acest lucru se oglindește in numarul de infectari, scrie realitate.net. In urma cu doua zile, chiar premierul Florin Cițu…