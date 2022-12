Stiri pe aceeasi tema

- De ce ar fi murit, de fapt, Iulian Juncanaru. Fostul concurent de la show-ul culinar „Chefi la Cuțite”, in varsta de doar 39 de ani, a fost gasit fara suflare in propria sa locuința. Cauza decesului barbatului cunoscut și drept stomatologul vedetelor nu a fost facuta publica, in prima faza. Ce s-a aflat…

- Iulian Juncanaru, un tanar medic stomatolog și fost concurent la Chefi la Cuțite, a murit la varsta de 39 de ani. Acesta a fost gasit fara suflare in apartamentul sau. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Iulian Juncanaru, un renumit doctor stomatolog din București, originar din județul Suceva – orașul Broșteni, a fost gasit fara suflare in propria locuința. Familia sa și colegii de la clinica dentara la care lucra au confirmat tragicul eveniment.Cauza decesului nu a fost anunțata, dar ...

- Iulian Juncanaru, un cunoscut medic stomatolog și fost concurent la Chefi la Cuțite, a murit la varsta de 39 de ani. El a fost gasit fara suflare in apartamentul sau. Citește și: Gigi Becali a stabilit pretul pentru FCSB. “Cu tot cu jucatori o dau!” Dentist de meserie, Iulian Juncanaru a muncit din…

- O veste socheaza showbiz-ul romanesc! Un fost concurent de la Chefi la cutite a murit! A fost gasit fara suflare in propria lui locuinta. A fost un medic stomatolog renumit, recunoscut de multe vedete de la noi din tara. Dentistul Iulian Juncanaru a murit! Fostul concurent de la Chefi la cutite, sezonul…

- Medicul dentist Iulian Juncanaru, fost concurent al sezonului 8 de Chefi la cuțite a murit la numai 39 de ani. Clinica unde el a lucrat ca stomatolog , precum și apropiații au facut anunțul trist.

