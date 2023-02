Ce materiale poți suda cu aparatele MIG/MAG? Arta lipirii metalelor este unul din principalele fundamente care au dus la dezvoltarea societații de astazi, contribuind in mod semnificativ la construirea cladirilor a caror inalțime a depașit imaginația oamenilor, dar și pentru crearea diverselor echipamente și mașinarii pentru producerea de piese sau produse. Cele mai utilizate echipamente folosite in ziua de azi de profesioniști sunt acele aparate de sudura tip mig mag care ofera o putere mult mai mare comparativ cu alte tipuri de dispozitive, reușind sa lipeasca metale de diferite grosimi. Ce materiale se pot lipi cu aparatele… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

