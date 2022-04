Ce măsuri de ajutor sunt cuprinse în pachetul „Sprijin pentru România” Forma finala a pachetului de masuri „Sprijin pentru Romania” va fi prezentata la ora 18.00 de catre liderii coaliției de guvernare, dar masurile sunt deja cuprinse in proiect, iar eventualele modificari nu vor fi, cel mai probabil. substanțiale. Printre acestea gasim Programul „Family start”, de garantare a creditelor de catre stat, programul național „Student Invest” și alte scheme de ajutor, pe care le prezentam in continuare. Masuri economice Ajustarea contractelor in derulare care vizeaza investitiile publice. Se suplimenteaza sumele aferente contractelor de investitii in derulare avand in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pachetul de masuri pentru populatie intitulat ”Sprijin pentru Romania”, ce urmeaza sa fie prezentat, luni, de liderii coalitiei, cuprinde, printre altele, Programul ”Family start” – garantarea unui credit in valoare de maxim 75.000 lei, in proportie de 80% de catre stat si Programul national ”Student…

- Un pachet de masuri pentru populatie intitulat „Sprijin pentru Romania”, ce urmeaza sa fie prezentat, astazi, de liderii coalitiei de guvernare, cuprinde, printre altele, Programul „Family start” – garantarea unui credit in valoare de maxim 75.000 lei, in proportie de 80% de catre stat si Programul…

- MASURI ECONOMICE Ajustarea contractelor in derulare care vizeaza investitiile publice. Se suplimenteaza sumele aferente contractelor de investitii in derulare avand in vedere cresterile de preturi la materialele de constructii. Sursa de finantare: bugetul de stat, prin bugetul MLPDA. Reluarea schemei…

- Angajatii companiilor care sunt nevoite sa isi restranga sau suspende activitatea din cauza conflictului din Ucraina vor putea beneficia de somaj tehnic la valoarea de 75% din salariu, a decis astazi guvernul, printr-o ordonanta de urgenta propusa de Ministerul Muncii si

- Salariatii angajatorilor afectați de razboi vor beneficia de o indemnizație RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Salariatii angajatorilor afectați de razboiul din Ucraina vor beneficia de o indemnizație platita din fonduri de la bugetul asigurarilor pentru șomaj, a decis,…

- Guvernul a aprobat noi masuri de protecție sociala pentru salariații angajatorilor a caror activitate este afectata de criza din Ucraina, Federația Rusa și Belarus. ,,Angajatii companiilor care sunt nevoite sa isi restranga sau suspende activitatea din cauza conflictului din Ucraina vor putea beneficia…

- DOCUMENT: A fost publicat GHIDUL pentru contractarea granturilor la noua schema de ajutor de stat pentru IMM-uri – masura 4.1.1 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat in dezbatere publica, pentru o perioada de zece zile, noul ghid privind granturile de investiții – masura 4.1.1,…

- Ridicarea starii de alerta aduce schimbari si in domeniul gestionat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, un exemplu fiind faptul ca nu se va mai acorda somaj tehnic, insa ramane in vigoare „kurzarbeit” (OUG 132/2020) inca trei luni de la ridicarea starii de alerta, a notat marti, pe pagina…