Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri dimineața in timp ce se deplasa cu bicicleta pe DJ 178 C din comuna Bilca, la intersectia cu strada Nicolae Labiș, o localnica de 71 de ani a schimbat direcția de mers spre stanga, fara a semnaliza aceasta manevra și fara a se asigura corespunzator, moment in care a fost acroșata din spate…

- Fosta vedeta a Antenei 1, Crina Abrudan, a transformat o simpla plimbare cu cațelul ei, Lana, intr-un spectacol hot. Astfel, fosta vedeta de televiziune a purtat o ținuta care a atras atenția. Crina Abrudan a aparut fara sutien pe strada Crina Abrudan are varsta de 42 de ani, iar de 7 ani a renunțat…

- Probleme in paradis pentru Giani Kirița și iubita lui puștioaica, iar eroul de la ”Exaatlon Romania”, a simțit asta pe propria piele dupa ce iubițica in varsta de 21 de ani a inceput sa-l scoata din pepeni pe fostul fotbalist de la Dinamo. Cei doi nu au mai rezistat sa ajunga acasa și s-au contrat […]…

- O fosta concurenta a celui mai celebru show culinar de la Antena 1 a trecut prin clipe de groaza, dupa ce a fost luata la bataie in mijlocul strazii de catre doua persoane necunoscute. Astfel, blondina a avut nevoie de intervenția ambulanței pentru a o duce de urgența la spital. Fosta concurenta la…