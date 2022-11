Ce mâncau strămoșii noștri - Erau carnivori sau vegetarieni - 3 diete antice, la mare căutare și astăzi Deși mulți dintre noi nu ne dam seama, numeroase diete moderne au radacini stravechi. In timp ce dorința de a fi sanatos și de a pierde in greutate este ceva „la moda”, multe din regimurile pe care le incercam nu sunt atat de moderne. Stramoșii noștri consumau din belșug și carne, fara, insa, sa elimine legumele sau fructele, semințele, atat de cautate in aceste vremuri. Oamenii din antichitate nu mancau insa alimente procesate, deci nesanatoase, și nu erau sedentari, marea problema cu care ne confruntam noi, oamenii de astazi. Ei au avut un stil de viața complet diferit de al nostru. Vanatori,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, incurajeaza Ucraina sa mențina presiune impotriva Rusiei și sa continue atacurile asupra forțelor lui Putin, care sunt slab pregatite, pe parcursul lunilor de iarna, potrivit The Daily Beast . „Avand in vedere avantajul pe care ucrainenii il au in ceea ce…

- Coca-Cola dietetica ne face sa uitam de la o varsta frageda, spune un studiu american care susține ca a descoperit ca indulcitorii artificiali dauneaza grav memoriei. Oamenii de știința au descoperit ca trei indulcitori artificiali utilizați pe scara larga duc la modificari in creier, chiar și in cantitați…

- O echipa de cercetatori din Marea Britanie a dezvoltat cu ajutorul algoritmilor inteligenti o semnatura genetica unica pentru cancerul pulmonar, care poate estima daca pacientii vor raspunde sau nu la chimioterapie. Cercetatorii de la Institutul Francis Crick, din Londra, au dezvoltat o metoda care…

- Ii folosim in fiecare zi atunci cand facem cumparaturi, cand mergem la cafenea sau in club cu prietenii ori cand achitam facturile sau taxa pentru transport. Fara ei nu am putea vorbi despre bugete, salarii sau credite. Cuprins: Istoria banilor. Ce sunt banii? Istoria banilor. Cand au aparut banii?…

- Cand Oppenheimer și-a vazut „opera” cu ochii, adica ciuperca atomica, a recitat acest vers din Bhagavad Gita: „Iar acum am devenit moarte, Distrugatorul lumilor”. Razboiul nuclear este finalul, deci nu exista niciun motiv de a discuta despre el. Nu noi. Nu public. Primele lucruri curente care pica sunt…

- Marti, Consiliul Federatiei (Senatul rus) va ratifica „tratatele”, dupa care presedintele Vladimir Putin va promulga legea federala pe aceasta tema.Curtea Constitutionala rusa a declarat legale tratatele de anexare de teritorii ucrainene, semnate vineri la Kremlin de presedintele Vladimir Putin si de…

- Deputatul PAS, Dumitru Alaiba, ii raspunde primarului capitalei, Ion Ceban, dupa ce acesta a criticat modul in care prim-ministra Natalia Gavrilița și doi deputați ai partidului de guvernare au mers sa ia masa intr-un local aflat la doar cațiva metri de protestatarii. Alaiba a scris intr-o postare pe…

- Te confrunți cu piele uscata, coșuri, puncte negre sau pete pigmentare? Și chiar daca ai incercat tot felul de creme, tratamente și maști, acestea nu dispar de pe tenul tau? De vina poate fi alimentația ta și, mai ales, unele tipuri de alimente care au un efect direct asupra frumuseții și sanatații…