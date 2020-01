Stiri pe aceeasi tema

- Generalul iranian Qassem Soleimani avea asupra sa bani, o carte de poezii, un pistol și o pușca de asalt, in momentul atacului cu drona, potrivit unor imagini obținute de la o sursa a guvernului SUA, relateaza Fox News, potrivit Mediafax.Imaginile obtinute de la o sursa a guvernului Statelor…

- Democrații americani cer informații suplimentare cu privire la afirmația presedintelui Donald Trump conform careia generalul iranian Qassem Soleimani planuia atacuri asupra ambasadelor americane, scrie BBC.Donald Trump a facut joi aceasta afirmație, la Casa Alba. El a repetat-o în Ohio,…

- Generalul iranian Qassem Soleimani, ucis într-un raid american în Irak saptamâna trecuta, planifica atacuri împotriva unor ambasade ale Statelor Unite, a afirmat vineri șeful diplomației americane, Mike Pompeo, citat de AFP. Qassem Soleimani prevedea atacuri "iminente"…

- Un comandat iranian a spus ca asalturile cu rachete asupra țintelor americane în Irak nu au vizat sa ucida soldați americani, ci a cautat sa distruga ”mașinaria militara” a Washingtonului și au fost începutul unei serii de atacuri în regiune, relateaza o televiziune de…

- Iranul a lansat marti noaptea rachete asupra fortelor din Irak conduse de SUA, inclusiv baza aeriana al-Asad, la cinci zile dupa ce generalul iranian Qassem Soleimani a fost ucis de o drona americana. Cu numai cateva ore inainte, secretarul apararii Statelor Unite, Mark Esper, declarase ca se asteapta…

- La cinci zile dupa eliminarea generalului Qassem Soleimani, Iranul a declansat miercuri riposta impotriva Statelor Unite lansand rachete asupra a doua baze militare din Irak unde stationeaza militari americani, comenteaza AFP. Potrivit Pentagonului, peste 12 rachete au fost lansate din…

- Liderul siit Moqtada Sadr, unul cei mai influenți clerici din Irak, a dat vineri ordin combatantilor sai din Armata lui Mehdi sa "tina aproape", reactivand astfel o militie oficial destructurata in urma cu aproape un deceniu si care a semanat teroare in randurile soldatilor americani in Irak, informeaza…

- Ambasada SUA de la Bagdad a recomandat cetațenilor americani sa sa paraseasca "imediat" Irakul, in contextul in care regimul de la Teheran a promis ca va razbuna asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani, liderul Forțelor Quds, relateaza site-ul agenției Reuters.