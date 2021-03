Ce li s-a întâmplat, de fapt, celor care s-au vaccinat cu serurile suspecte de la ASTA ZENECA In Romania s-au inregistrat pana in acest moment 2.518 reacții adverse la vaccinul AstraZeneca impotriva COVID-19, dintre care 861 de reacții adverse s-au inregistrat la persoane imunizate cu ser din lotul ABV2856, oprit de la utilizate in Italia, arata reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19, intr-un raspuns oferit in cadrul unui Q&A pe pagina de Facebook RO Vaccinare . DEMISIE in Ministerul Sanatații. A plecat fara sa ofere o explicație In Romania au fost deja administrate 77.049 de doze din acest lot, iar restul de 4.200… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

