Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Diana Șoșoaca s-a dus la Lupeni, acolo unde minerii continua protestele pentru neplata slariilor restante. Șoșoaca nu purta masca de protecție, dar a dat mana cu oamenii stranși la intrarea in subteran și s-a imbrațișat cu soțiile minerilor care plangeau cand au vazut-o. Zeci de rude ale minerilor…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat, dupa intalnirea de vineri cu reprezentantii minerilor, ca s-au gasit solutii pe termen scurt, respectiv o OUG careva permite plata salariilor pentru urmatoarele trei luni. Actul normativ va fi publicat vineri seara in Monitorul Oficial, iar la inceputul…

- Administratorul special al Complexului Energetic Hunedoara (CEH), Cristian Roșu, a anunțat vineri ca iși da demisia, in urma protestelor minerilor neplatiți. Anunțul administratorului CEH a fost facut in cadrul discuțiilor purtate vineri la Ministerul Energiei cu ministrul Virgil Popescu. Roșu spune…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, cere conducerii PNL sa nu il numeasca pe prefectul județului Cluj pe avocatul nominalizat de UDMR, așa cum s-a stabilit la “imparțeala” funcțiilor de prefect in coaliția de guvernare. Practic, Boc se alatura “Noului Grup de la Cluj” care i-a cerut lui Ludovic…

- Cercetari preliminare facute de oameni de știința de la Institutul de Sanatate Publica din Anglia arata ca reinfectarile celor care au trecut deja prin boala sunt rare – cu 44 de cazuri descoperite dintr-un numar de 6614 de persoane incluse in studiu, arata Reuters, citand studiul PHE. Experții avertizeaza…

- Un agent sef adjunct din cadrul Politiei orasului Otopeni, in varsta de 33 de ani, a fost descoperit, joi, intr-un autoturism, in zona baltii Tunari, prezentand o plaga impuscata in zona capului, a informat Politia Ilfov. “Joi, in jurul orei 11,50, pe DJ 100, in zona baltii Tunari, politistii orasului…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a solicitat, in plen, sa se ia act de demisiile parlamentarilor Uniunii Salvati Romania depuse marti si sa se voteze vacantarea mandatelor, insa presedintele USR, Dan Barna, a atras atentia ca solicitarile sunt cu data de 18 decembrie, acuzandu-i pe liberali ca…