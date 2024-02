Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile nedeclarate, impozitate cu 70% din iulie 2024: Cum pot evita contribuabilii noua impunere Veniturile nedeclarate, impozitate cu 70% din iulie 2024: Cum pot evita contribuabilii noua impunere Modificari fiscale care au intrat in vigoare in 2024 aduc o majorare foarte mare pentru o anumita…

- Veniturile totale ale ING Bank Romania s-au ridicat la 2,50 miliarde lei in primele noua luni ale anului 2023, in creștere cu 18% de la an la an, iar profitul net la 1,17 miliarde lei, in creștere cu 30% fața de aceeași perioada din 2022, pe fondul reducerii costurilor cu provizioanele și al creșterii…

- Autoritațile au inceput și in acest an sa anuleze conform Codului de Procedura Fiscala, acele creanțe fiscale restante, aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei.Procedura este aplicata in fiecare an, atat pentru creanțele fiscale restante administrate de organul fiscal central…

- Mai sunt si vesti bune la inceput de an 2024. Pensiile și alocațiile vor crește, de la 1 ianuarie 2024, cu 13,8%, iar beneficiarii le vor primi inca din primele zile ale anului viitor. Alocația pentru copii, dar și pensiile vor fi majorate de la 1 ianuarie 2024, conform OUG 126/2021, care prevede indexarea…

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut, vineri, ministrului Educației, Ligia Deca, sa propuna criterii de performanța pentru creșterea salariilor profesorilor. Veniturile cadrelor didactice vor crește doar cu 13% la inceput de an.

- Traim in era online, in care foarte multe joburi si meserii se pot practica de la distanta, cu ajutorul unui laptop sau calculator. Asta iti poate aduce o multime de oportunitati pentru a-ti creste veniturile, in functie de skill-urile si pasiunile tale. Desigur, nu este usor si nici nu este posibil…

- Fenomenul Black Friday s-a transformat in Romania intr-o intreaga saptamana de reduceri si promotii, arata o analiza realizata de MerchantPro pe datele inregistrate de un esantion reprezentativ de aproape 1.000 de magazine online locale care folosesc platforma de solutii SaaS pentru eCommerce. Potrivit…

- Fiscul a publicat Ghidul privind modalitatea de aplicare a facilitaților fiscale, acordate persoanelor fizice care desfașoara activitați de creare de programe pentru calculator, incepand cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023, pe portalul instituției, www.anaf.ro, la rubrica Asistența contribuabili/Servicii…