- Șeful Delegației Romane PSD din Parlamentul European, Dan Nica, atrage atenția ca, in urma solicitarilor mai multor state, printre care și Romania, Comisia Europeana a prezentat astazi o recomandare de masuri, care sa permita tuturor țarilor afectate din

- Șeful Delegației Romane PSD din Parlamentul European, Dan Nica, atrage atenția ca, in urma solicitarilor mai multor state, printre care și Romania, Comisia Europeana a prezentat miercuri o recomandare de masuri, care sa permita tuturor țarilor afectate din cadrul UE sa intervina rapid la nivel național…

- Ministrul demis al Energiei, Virgil Popescu, susține ca, deși prețurile la energie au explodat in Romania, deocamdata acestea se situeaza mult sub nivelul altor state. Prețurile la energie continua sa creasca in multe state europene, insa conform autoritaților, acestea sunt mult mici in Romania fața…

- Eurodeputații vor audia, miercuri, Comisia Europeana și Consiliul cu privire la posibile soluții la nivel european in ceea ce privește creșterea prețurilor la energie, pe masura ce prețurile gazelor cresc din cauza cererii mari și a stocurilor scazute din statele membre. Dezbaterea se axeaza pe rolul…

- Comisia Europeana a transmis, vineri, un mesaj de condoleanțe familiilor pacientilor care au murit in incendiul devastatpr de la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta, unde șapte bolnavi și-au pierdut viața. “Doresc sa transmit condoleante, in numele Comisiei Europene, prietenilor si familiilor…

- Delegațiile S&D ale Romaniei și Spaniei din Parlamentul European iși unesc forțele pentru o dezbatere prioritara, cu rezoluție, in cadrul sesiunii plenare din luna octombrie, care sa aiba drept consecința soluții concrete in legatura cu creșterea prețurilor la gaz și energie. Reprezentanții celor doua…

- Prim – vicepresedintele PSD, Gabriela Firea a explicat beneficiile legii propuse de social – democrați, privind plafonarea prețurilor la energie. Aceasta lege ar face prețurile facturilor sa scada cu pana la 43% pentru energie electrica și cu pana la 23% la gaze naturale. „Prețurile de pe facturile…

- Spania va plafona preturile gazelor naturale, va reduce taxele si va redirectiona profiturile companiilor energetice, ca parte a pachetului de masuri menit sa scada preturile in crestere la utilitati. Asta in timp ce autoritațile elene au transmis ca vor oferi subventii pentru majoritatea gospodariilor…