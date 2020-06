Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 21 de ani si unchiul lui și-au riscat viata sa ajunga la o alta batrana fara ajutor. Femeia a incercat sa iasa din locuinta dupa ce zidul casei s-a prabusit, dar a ramas blocata. Cainele i-a urmat inot prin apa de un metru.

- Parlamentul columbian a adoptat joi un amendament constitutional ce prevede pedeapsa cu inchisoarea pe viata pentru violatorii si ucigasii de minori cu varste de pana la 14 ani, transmite AFP.Cu 75 de voturi pentru si niciunul impotriva, Senatul, cu sprijinul guvernului presedintelui de dreapta…

- Vecinii au fost cei care au alertat autoritatile, dupa ce o teava s-a spart in apartamentul lui Costin Marculescu, de la etajul 8 si a inundat mai multe alte apartamente. In plus, pe palier se simtea un miros patrunzator, iar Costin nu mai fusese vazut de mai multe zile. Pompierii s-au chinuit minute…

- Un pedofil periculos, acuzat ca a abuzat o fetița de 10 ani, a primit o pedeapsa incredibila pentru fapta sa, iar parinții victimei au decis sa mearga pana in panzele albe, pentru ca autorul sa ajunga acolo unde ii este locul.

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat ca a vorbit cu Ludovic Orban și ca acesta a luat o masura drastica dupa scandalul celebrei poze din biroul sau atunci cand iți serba ziua de naștere. Mai exact, premierul va interzice demnitarilor sa intre cu telefoanele mobile in spațiul in care acesta…

- Oscarurile din 2021 sunt in pericol! Organizatorii Galei Premiilor Academiei Americane de Film sunt pe care sa faca un lucru fara precedent in istoria de 93 de ani a Oscarurilor. Conform contactmusic, gala din 2021 va fi decalata cu patru luni pentru a le permite tuturor cineaștilor sa incheie filmarile…

- De saptamana viitoare la Ploiesti, nu se mai oficiaza casatorii. Cei care aveau in plan sa isi uneasca destinele nu mai pot depune declaratiile prin care isi anuntau intentia de a deveni sot si sotie.