- Potrivit Comisiei Europene, incepand de astazi, se pot face inscrierile in cadrul DiscoverEU pentru obtinerea a 36 000 de permise de calatorie gratuite pentru tinerii nascuti in 2005 Inscrierile se vor incheia miercuri, 18 octombrie"Comisia lanseaza astazi, 4 octombrie, runda de inscrieri de toamna…

- Comisia Europeana a lansat astazi, 4 octombrie, runda de inscrieri de toamna DiscoverEU, in cadrul careia mii de tineri de 18 ani vor primi un permis gratuit de calatorie de cale ferata cu care pot explora Europa.

- Comisia Europeana (CE) a adoptat noi masuri de restricționare a microplasticelor, inclusiv sclipici sau margele de exfoliere. Astfel, la data de 25 septembrie, Uniunea Europeana a interzis vanzarea acestor produse și a tuturor celor la care s-au adaugat intenționat microplastice, relateaza publicația…

- O amenda record initiala, de 1,06 miliarde de euro, din 2009, pentru astfel de practici, a fost anulata anul trecut de Curtea Generala din Luxemburg, a doua cea mai inalta din Europa. Cu toate acestea, Curtea a fost de acord cu Comisia Europeana ca Intel a exclus ilegal rivalii de pe piata, ceea ce…

- Comisia Europeana a propus, joi, masuri concrete pentru digitalizarea in continuare a coordonarii sistemelor de securitate sociala din Europa in care stabileste actiuni menite sa faca accesul mai rapid si mai simplu la serviciile de securitate sociala la nivel transfrontalier, utilizandu-se din plin…

- Platforma noua și intuitiva – JA Romania ofera cadrelor didactice o procedura de inscriere simplificata și acces la resursele educaționale pe JA HUB direct din contul de profesor. Programele și proiectele Junior Achievement ofera elevilor și profesorilor acces GRATUIT la rețeaua internaționala JA (40…

- Peste 900 de concurenți din aproape 50 de federații europene au ajuns la Constanța pentru a participa, de marți pana vineri, 15 septembrie, la Campionatul European de Șah pentru juniori, transmite Primaria Constanța intr-un comunicat de presa. Concursul este unul dintre cele mai mari competiții sportive…

- Vocile autorizate din domeniul automobilistic considera ca nu exista un concurent real pentru Jeep in Europa, așa ca Dacia poate fi exact asta.Aflata sub umbrela corporativa a Renault, Dacia a inflorit in ultimele doua decenii. Marca romaneasca de volum a avut un an 2022 excelent in Europa, unde…