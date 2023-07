Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu aproape doua luni, Dana Roba a fost mutilata de-a dreptul de catre soțul ei, Daniel Balaciu. Intr-un exces de furie, barbatul a lovit-o pe vedeta pe neașteptate, in timp ce aceasta dormea, cu ciocanul in cap, iar Dana Roba a ajuns la spital mai mult moarta decat vie, medicii dandu-i 0 șanse…

- Dana Roba a postat fotografii cu mainile ei, dupa ce ea a fost mutilata cu un ciocan de soțul ei, Daniel Balaciu, și a trecut prin dureri cumplite. Vedeta le-a aratat fanilor ei de pe rețelele personale de socializare imagini recente. Iata cum arata mainile make-up artistei in prezent, dar și cum se…

- Dana Roba a facut cateva declarații despre barbatul care a torturat-o pana aproape de moarte și care inca ii este soț pana la pronunțarea divorțului. Daniel Balaciu, care se afla momentan la inchisoare, i-ar trimite mesaje mamei fetițelor sale prin intermediul rudelor.

- Daniel Balaciu, soțul Danei Roba, a facut primele declarații in legatura cu agresarea make-up artistei. Acesta invoca legitima aparare, spunand ca soția a starnit un scandal agresiv care l-a forțat și pe el sa recurga la violența.

- Dana Roba a trecut prin momente cumplite, asta dupa ce a fost mutilata de soț și a ajuns la spital in stare foarte grava. Acum, make-up artista face progrese, iar recent a postat un mesaj pe rețelele personale de socializare. Vedeta a explicat cum a premeditat Daniel Balaciu gestul pe care urma sa-l…

- Ies la iveala detalii terifiante despre cum a fost torturata Dana Roba chiar de soțul ei, tatal fetițelor sale. Daniel Balaciu a facut un gest incredibil dupa ce și-a mutilat soția. SpyNews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania va prezinta, in exclusivitate, informații șocante despre incidentul…

- Dana Roba, cunoscuta in lumea mondena dupa relația cu Nicolae Guța, se zbate intre viața și moarte, la Terapie Intensiva, dupa ce soțul de care voia sa divorțeze a intenționat sa o omoare. Barbatul a lovit-o de mai multe ori in cap cu un ciocan, in timp ce Dana dormea. Dupa relația cu Nicolae Guța,…

- Au trecut cațiva ani buni de cand Dana Roba a decis sa iși schimbe viața, dupa ce l-a intalnit pe Dumnezeu, intr-o biserica penticostala. Vedeta a renunțat atunci la viața tumultoasa și aparițiile controversate care au adus-o in atenția publicului, și a luat calea credinței. L-a cunoscut pe Daniel Balaciu,…