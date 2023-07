Stiri pe aceeasi tema

- Viata dupa Madalina Ghenea. Cine este noua iubita a lui Matei Stratan! Matei Stratan, barbatul cu care Madalina Ghenea are un copil, iubește din nou. Daca in toamna anului trecut se spunea ca acesta ar avea o relație cu Ileana Lazariuc , iata ca acum alta este femeia care il face fericit. Conform click.ro…

- Doar 54 de candidați care au susținut examenul de Bacalaureat 2023, sesiunea iunie-iulie, au obținut media 10, potrivit rezultatelor publicate de Ministerul Educației . Sunt cele mai puține medii de 10 din ultimii 10 ani. Acestea sunt rezultatele inainte de contestații. Anul trecut, la nivel național,…

- Timp de o saptamana, peste 100 elevi se vor familiariza cu viața de student la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de a Brad” din Iași (USV), care organizeaza Școala de vara „Vreau student la USV Iași”, eveniment dedicat elevilor din zona de interes a universitații ieșene. Astfel, cei 100…

- Ministerul Mediului anunta ca inscrierile pentru Regiunea Nord-Est in Programul Casa Verde Fotovoltaice s-au finalizat, luni, fondurile destinate acestei sesiuni fiind epuizate in cinci minute. Astfel, au fost inscrise aproape 14.000 de persoane fizice din judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava…

- Procurorii DNA fac, joi, perchezitii in Bucuresti si in judetele Iasi si Bacau, intr-un dosar care vizeaza achizitii publice realizate in perioada 2022 – 2023.„Reprezentantii Directiei Nationale Anticoruptie au ajuns astazi la trei dintre sediile Companiei. Paralel cu verificarile DNA, Posta Romana…

- Dupa greva de acum doua saptamani a angajatilor Prefecturii, a venit randul angajatilor de la Statistica sa protesteze. Motivele sunt aceleasi: salarizarea si resursa umana insuficienta. Iata comunicatul grevistilor, cu mentiunea ca protestul se desfasoara astazi fara intreruperea activitatii: „Sindicatul…

- Vineri 21 aprilie am revenit in sala Filarmonicii din Bacau lasand cale libera amintirii festivalurilor, recitalurilor, concertelor camerale, corale, simfonice pe care le-am urmarit din placere solitara sau din grija fixarii in memoria magnetica audio-video. Programele incitante ideatic-muzical din…