Prețurile materiilor prime, cum ar fi țițeiul și minereul de fier, au scazut in acest an, subliniind o criza economica persistenta la nivel mondial. In ultimele 12 luni, materiile prime la nivel mondial au inregistrat o scadere de peste 25%, dupa cum reiese din indicele S&P GSCI Commodities – un indicator de referința care masoara […]