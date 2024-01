Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Curții Supreme a statului american Colorado de a-l scoate pe Donald Trump de pe buletinele de vot a fost una nu doar neașteptata dar și istorica prin faptul ca e pentru prima oara cand potențialul candidat al unuia dintre partidele majore ar putea sa nu apara pe buletinul de vot dintr-un stat.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns luni la Washington, unde spera sa obtina deblocarea unei asistente financiare esentiale, dar extrem de dezbatute in Congresul american, pentru tara sa, aflata in razboi cu Rusia, relateaza AFP. Statele Unite sunt cel mai important sustinator al Kievului,…

- Cate conflicte internaționale poate gestiona concomitent o super-putere? Administrația Biden incearca acum sa gestioneze razboaie in Orientul Mijlociu și Europa, pregatindu-se totodata pentru o agravare a tensiunilor dintre China și Taiwan, scrie The Financial Times, conform Rador Radio Romania.Toate…

- Reteaua politica conservatoare americana condusa de miliardarul Charles Koch a anuntat marti ca o sustine pe Nikki Haley pentru a fi desemnata candidatul Partidului Republican la alegerile prezidentiale din 2024, oferindu-i fostei guvernatoare a statului Carolina de Sud un impuls in cursa cu rivalii…

- Fostul președinte american Donald Trump a criticat actuala conducere a SUA, in contextul in care niciun cetațean american nu a fost eliberat de la inceputul armistițiului temporar dintre Israel și Hamas, relateaza publicația israeliana Haaretz și postul american Fox News.„A observat cineva ca Hamas…

- Americanii care inclina sa voteze pentru actualul presedinte democrat Joe Biden la alegerile prezidentiale de anul viitor afirma ca sunt motivati mai curand sa-l impiedice pe Donald Trump sa revina la Casa Alba decat sa-l sustina pe Biden, a constatat un nou sondaj Reuters/Ipsos citat miercuri de Reuters,…

- Americanii care inclina sa voteze pentru actualul presedinte democrat Joe Biden la alegerile prezidentiale de anul viitor afirma ca sunt motivati mai curand sa-l impiedice pe Donald Trump sa revina la Casa Alba decat sa-l sustina pe Biden, a constatat un nou sondaj Reuters/Ipsos citat miercuri de Reuters…

- Donald Trump a negat vineri ca a impartasit informatii clasificate despre submarinele nucleare americane cu un om de afaceri australian la scurt timp dupa plecarea sa de la Casa Alba, respingand dezvaluirile din mai multe media, scrie AFP, citat de Agerpres.Potrivit ABC News si New York Times, scena…