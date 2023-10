Ce înseamnă pentru angajați contribuția la Pilonul 3: Cum te poate ajuta la bătrânețe Ce inseamna pentru angajați contribuția la Pilonul 3: Cum te poate ajuta la batranețe Ce inseamna pentru angajați contribuția la Pilonul 3: Cum te poate ajuta la batranețe Sistemul public de pensii din Romania se confrunta cu presiuni economice majore, alimentand ingrijorarile multor cetațeni cu privire la capacitatea acestuia de a asigura veniturile pe termen lung, pentru urmatorii 10, 20 sau 30 de ani. Nesiguranța cu privire la capacitatea […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

