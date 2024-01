Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a aventurat in strainatate in septembrie pentru a se intalni cu președintele rus Vladimir Putin. Aceasta intalnire la nivel inalt a fost motivata in mare masura de oportunitațile pe care Phenianul le vede in discordia geopolitica declanșata de invazia Rusiei in Ucraina.…

- Pe parcursul celor peste 60 de minute de dialog constructiv, pionierul neurochirurgiei din Romania clarifica multe dintre aspectele care ne preocupa in viața de zi cu zi și ofera raspunsuri la enigmele pe care le intalnim in drumul nostru pe Pamant.In afara de poveștile personale captivante, in care…

- Președintele Romaniei se pregatește de inca un turneu lung pe alt continent, de data aceasta in Africa. In 2023 a mai bifat America de Sud, cu rezultate greu cuantificabile, dar și Asia, unde a reușit semnarea parteneriatului strategic cu Japonia.

- Andreea Balan a luat o decizie neașteptata in ceea ce privește procesul pe care il avea cu fostul ei soț, George Burcea. Artista marturisește ca este foarte fericita și ca este mai bine pentru copii ca parinții sa se ințeleaga.Dupa desparțire, Andreea Balan și George Burcea au dus un razboi care parea…

- Renault a dezvaluit un concept numit Niagara, inlocuitorul lui Oroch, un pick-up compact care se vinde in America de Sud și are la baza Dacia Duster. Niagara ne da o serie de indicii despre cum vor arata viitoarele Dacia Duster și Bigster.

- Google va integra functii de invatare a limbii engleze, cu ajutorul inteligentei artificiale, direct in paginile cu rezultatele cautarilor. Google anunta implementarea in propriul motor de cautare a unor functii pe care utilizatorii le pot folosi pentru exersa si a-si imbunatati abilitatile de vorbire…

- Un eveniment ceresc spectaculos are loc sambata, 14 octombrie. O eclipsa de soare inelara va fi vizibila in unele parți ale SUA, Mexic și in America de Sud și Centrala. Oamenii din SUA ar trebui sa vada cel puțin o eclipsa parțiala, spune NASA.

- In urma cu cateva luni, Nissan a rechemat in service peste 1.000 de exemplare Ariya in America de Nord. Din cauza unui șurub destrans sau lipsa, exista riscul ca volanul sa se detașeze de pe colana de direcție. Modelul cu zero emisii nu este lipsit de probleme, din cate se pare. La inceputul lui 2022,…