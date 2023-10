Stiri pe aceeasi tema

- Operații oftalmologice la Spitalul Clinic CF Timișoara. Cataracta este una dintre intervențiile chirurgicale frecvente ce se realizeaza in sala de operație a Secției de Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic CF Timișoara.

- Edi Iordanescu nu renunta la lupta. Selectionerul Romaniei a vorbit dupa remiza de pe Arena Nationala cu Israel, scor 1-1, din etapa a cincea a preliminariilor EURO 2024. Romania a ajuns la al treilea rezultat de egalitate in campania de calificare pentru turneul final din Germania, dupa ce a remizat…

- Cercetatorul, teoreticianul, comentatorul preocupat de viața din zilele noastre, dar care nu escamoteaza dificultațile, ci le infrunta, este intampinat mereu cu intrebarea: care este soluția? O pun, adesea, oameni satui de propaganda, tergiversari și tradari, care au, firește, dreptate. Dar care este…

- Sportivii romani au dominat Campionatele Europene U23 de canotaj din Germania, de la Krefeld. Romania s-a clasat pe primul loc in clasamentul pe națiuni, cu 9 medalii din care 8 de aur și una de argint.

- Un tanar de origine pakistaneza care studiaza in Germania susține ca a fost tratat neobișnuit de catre agenții de frontiera pe aeroportul Otopeni, in momentul in care a sosit in Romania.

- Bloggerul roman Silviu Iliuța a povestit pe Facebook pațania de care a avut parte in timp ce circula pe autostrada București-Pitești. Mesajul a devenit viral, iar oamenii au postat comentarii care mai de care mai interesante.

- In perioada 22 iulie – 05 august, la Școala Gimnaziala „Al. I Cuza Bacau” s-a desfașurat un schimb de experiența intre 10 copii din Germania și 10 copii gazda din Romania. In aceste doua saptamani, tinerii, coordonați de prof. limba germana Mariuca Paduraru și mai mulți voluntari inimoși, au desfașurat…

- Rutierul britanic Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team) a castigat editia din acest an a Turului ciclist al Sibiului, incheiata duminica in centrul orasului cu un contratimp individual, potrivit Agerpres. CITESTE SI Tenis: Infrangeri pe linie ale juniorilor romani la Wimbledon 21:26 0 Inca o medalie…