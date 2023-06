Ce înseamnă când visezi că ești răpit Visul in care ești rapit de cineva este unul comun, insa poate avea forme diferite. Foarte multe persoane experimenteaza acest vis și adesea se intreaba care este legatura cu viața reala. Citește mai jos ce inseamna cand visezi ca ești rapit.Sa visezi ca te rapește cineva nu este unul dintre cele mai frumoase vise. Te poate speria și te poate pune pe ganduri a doua zi, neștiind care este cauza care te-a dus la acel vis. Descopera care este legatura visului și ce inseamna cand visezi ca ești rapit.Ce inseamna cand visezi ca ești rapitVisul in care ești rapit poate simboliza faptul ca, in viața… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un vis nocturn despre o amenințare poate simboliza faptul ca nu ești mulțumit de acțiunile tale din trecut, iar gandurile iți sunt numai in acea direcție. Citește ce inseamna cand visezi ca ești amenințat.Daca primești in vis o amenințare din partea cuiva, acest vis poate avea semnificații multiple…

- Sa visezi ca te sufoci nu este deloc neobișnuit și astfel de vise pot fi destul de inspaimantatoare. Aceste vise ne pot da sentimente de teama, neliniște și chiar confuzie. Descopera ce inseamna sa visezi ca te sufoci.Ce inseamna sa te sufoci in visDin punct de vedere spiritual, visele in care simți…

- Temerile pe care le acumulezi in viața de zi cu zi se pot transpune și in visele din timpul nopții. Invața cum sa iți interpretezi visele și ce semnificația au acestea. Descopera ce inseamna cand visezi ca ești orfan.Visul in care apari orfan poate fi unul infricoșator, care sa te sperie și sa te faca…

- Visul in care iți apare o ancora poate simboliza nevoia de menținere a autocontrolului. Poate te afli intr-o perioada stresanta și ai nevoie de ajutor pentru a lua o decizie, iar visele pe care le ai noaptea incearca sa iți transmita un mesaj. Vezi ce inseamna cand visezi ancora.Ancora reprezinta, in…

- Unul dintre cele mai comune vise este sa visezi copaci. Indiferent de forma lor aparuta in vis, interpretarea este una variata și complexa. Citește ce inseamna cand visezi copaci infloriți. Visele oamenilor au fost dezbatute inca din cele mai vechi timpuri. Au fost analizate și considerate uneori un…

- Sa visezi razboi poate fi infricoșator, insa, cu adevarat, conflictele care apar in vise sunt, adesea, cele pe care noi le avem in interiorul nostru și nu un astfel de vis, cel mai probabil, nu are legatura cu un razboi in realitate. Descopera ce poate insemna cand visezi razboi.Ce semnificație are…

- Sa visezi ca faci pe cineva de rușine sau ca tu ești facut de rușine poate sa fie foarte neplacut și asta pentru ca rușinea este o emoție dificila și greu de gestionat de cei mai mulți dintre noi. Descopera ce inseamna cand apare rușinea in visul tau.Ce semnificație au rușinea și jena in visRușinea…