Visele au un rol important in viața fiecarei persoane. Sunt extrem de variabile și subiective. Ceea ce apare in visul unei persoane poate sa nu fie la fel ca in visul altei persoane. Ele pot fi influențate de factori precum starea emoționala, experiențele de viața, mediul inconjurator și multe altele. Semnificațiile lor pot fi interpretate de experți și poți descoperi aspecte care iți pot schimba viața.