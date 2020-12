Ce incalțaminte se va purta in 2021 Marile fashion branduri au stabilit deja trend-urile pentru 2021. Atat in materie de haine, cat și in materie de pantofi ori accesorii. Iata in continuare cateva dintre propunerile de incalțaminte ale caselor de moda internaționale pentru anul care vine. Papuci de casa purtați pe strada Cizme de calarie Papuci-sandale Pantofi de „școlarița” Ciocate Sandale „bijuterie” Incalțaminte cu platforme Cei mai ciudati pantofi prezentati la Saptamanile Modei 2020 The post Ce incalțaminte se va purta in 2021 appeared first on ADPM .