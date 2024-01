Angajații care iși iau concedii medicale trebuie sa plateasca un impozit de 10%, in acest an, potrivit legislației in vigoare. Indemnizațiile de asigurari sociale, cunoscute și sub numele de indemnizații de concedii medicale, vor fi impozitate cu 10% sub forma unei contribuții la Casa de Asigurari Sociale de Sanatate, conform OUG nr. 115/2023. In 2023, indemnizatiile aferente certificatelor medicale erau scutite de la plata CASS, conform Codului fiscal. Impozitul de 10% din acest an vizeaza urmatoarele tipuri de concedii: Concedii medicale și indemnizații pentru incapacitate temporara de munca…