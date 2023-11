Stiri pe aceeasi tema

- Greșeala uriașa comisa de oamenii legii in ancheta privind crima din Sibiu. Acestia au retinut un barbat nevinovat pe care l-au audiat 12 ore pana sa se convinga ca este persoana gresita. O greșeala uriașa au comis anchetatorii in cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu. Oamenii legii au reținut…

- Barbatul reținut și audiat vreme de 12 ore ca suspect in cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner spune ca a fost batut de poliție. Și nu e primul suspect care face astfel de acuzații. Din pușcarie, Gheorghe Dinca povestea ca mascații din Craiova l-au batut extrem de rau zile in șir, fara ca…

- Laurentiu Lacatusu a fost eliberat, dupa ce procurorii au ajuns la concluzia ca nu exista probe care sa-l incrimineze in cazul privind uciderea omului de afaceri din Sibiu. Retinut si eliberat la scurt timp dupa audieri, suspectul din Dolj este inca in stare de șoc. Traumatizat, barbatul spune ca…

- Barbatul din Dolj confundat de polițiști cu unul dintre criminalii omului de afaceri din Sibiu este hotarat sa ceara daune in instanța pentru traumele suferite. El a povestit cum a fost saltat de oamenii legii și lovit in repetate randuri, chiar sub privirile soției. „Cand am venit de la lucru m-au…

- La intoarcerea acasa, Laurențiu Lacatușu, barbatul din Doj reținut de polițiști in cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu, Adrian Keiner, a povestit presei cum a fost tratat de polițiști in timpul reținerii. Acesta a spus ca a fost „batut” și „tavalit” in fața soției sale, potrivit Digi24.Laurentiu…

- Barbatul din Dolj confundat de polițiști cu unul dintre crimnalii omului de afaceri din Sibiu s-a intors acasa. Acesta le-a povestit jurnaliștilor cum a fost saltat de oamenii legii și lovit in repetate randuri, chiar sub privirile soției.

- Laurențiu Lacatușu, unul dintre cei trei criminali, fost boxer de meserie, a fost prins in localitatea Valea Stanciului din județul Dolj.Laurențiu Lacatușu, in varsta de 31 de ani, lucreaza de ani de zile in construcții. Cel mai mult a muncit in Italia. Barbatul obișnuia sa posteze pe rețelele de socializare…

- Laurentiu Lacatusu, primul reținut dintre cei trei suspecti in cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu Adrian Kreiner, este un fost boxer. A fost reținut joi, el fiind singurul dintre cei trei care se mai afla in țara. Doi dintre criminali si femeia implicata in dosar au fugit din tara in seara zilei…