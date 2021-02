Dragostea plutește in aer in showbizul romanesc. Vedetele din Romania s-au intrecut, de Ziua Indragostiților, in a le arata partenerilor lor cat sunt de indragiți, cu daruri, surprize și declarații siropoase. Nici Viviana Sposub și George Burcea nu au facut excepția de la regula. Cum au petrecut cei doi amorezi de 14 februarie. Ce i-a […] The post Ce i-a facut George Burcea Vivianei Sposub in dormitor. Imaginile au ajuns pe net, imediat appeared first on IMPACT .