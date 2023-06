Gigi Becali reușește sa atraga atenția in orice moment și chiar in orice țara. Omul de afaceri Valentin Salagean a povestit mai multe intamplari, pe care le-a trait alaturi de milionar in timpul concertului lui Celine Dion. Cei doi se aflau la Monoco. Fostul partener al lui Gino Iorgulescu și al lui Cosmin Olaroiu a […] The post Ce gest halucinant a facut Gigi Becali la concertul lui Celine Dion. S-a ridicat dupa cateva minute: ”Zbiara asta in urechile mele” appeared first on Playtech Știri .