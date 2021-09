Ce filme vezi la Noaptea Albă a Filmului Românesc Ai peste 40 de filme romanești intr-o singura noapte, pe 24 septembrie, la Noaptea Alba a Filmului Romanesc. Povești de dragoste, de familie, drame, comedii, thrillere și documentare premiate vor fi proiectate in 15 locații din București și Cluj-Napoca, unele in prezența echipelor. In București, pentru majoritatea locațiilor, biletele se gasesc pe Eventbook.ro și la casierii. In cele cu intrare libera, accesul se va face in limita locurilor disponibile sau, dupa caz, rezervand un bilet cu valoare zero pe Eventbook.ro. Excepție fac Amfiteatru TNB (bilete pe mystage.ro), Happy Cinema (bilete pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numar record de invitati, cine-concerte si filme pentru spectatori de toate varstele, la TIFF Oradea. In plus, in deschidere figureaza cel mai nou film al lui Horatiu Malaele. Evenimentul va avea loc in perioada 17 – 19 septembrie. „Luca”, cel mai nou film semnat de Horatiu Malaele, va deschide editia…

- Editia a 12-a a evenimentului Noaptea Alba a Filmului Românesc va avea loc pe 24 septembrie în mai multe spatii din Bucuresti si Cluj-Napoca, anunța News.ro.Unele dintre cele mai asteptate filme ale anului vor putea fi vizionate pe ecran mare si vor fi însotite de povestile…

- Daca sunteți din Pitești sau in trecere și, sa spunem, mai zaboviți puțin pentru ca vi s-a stricat mașina… va așteptam la „Intregalde” care va mai rula pana pe data de 19 august a.c. la Cinema Trivale dupa urmatorul program: Vineri, Luni-Marti: 16:10 Sambata-Duminica: 15:30 Miercuri-Joi: 15:50 Bilete…

- Intregalde, semnat de Radu Muntean, va face parte din selecția oficiala a New York Film Festival alaturi de alte 31 de producții din 31 de țari. “Luate impreuna, filmele din selecția oficiala de anul acesta ne amintesc inca o data capacitatea cinemaului de a crea noi lumi, de a deschide noi modalitați…

- O mulțime de celebritați, de actrițe, de regizori și-au facut apariția deja pe covorul roșu de la Cannes 2021. Festivalul de film a inceput pe 6 iulie și se va incheia pe 17 iulie. La eveniment și-a facut apariția și Ilona Brezoianu, care a dezvaluit motivul pentru care se afla acolo. Actrița joaca…

- Cel mai nou lungmetraj semnat de Radu Muntean, Intregalde va avea premiera in cinematografele din țara pe 6 august. Selecționat recent in secțiunea Quinzaine des Realisateurs de la Cannes, filmul va avea...

- „Intregalde”, cel mai nou lungmetraj semnat de Radu Muntean, selectionat in programul Quinzaine des Realisateurs, sectiune paralela a Festivalului de Film de la Cannes, va rula in cinematografele romanesti incepand cu 6 august.