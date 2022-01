Stiri pe aceeasi tema

- Nominalizarile la SAG Awards 2022. House of Gucci și The Power of the Dog, favorite! Dupa Globurile de Aur, iata ca a venit momentul sa aflam și nominalizarile pentru SAG Awards 2022. Acestea au fost anunțate live pe Instagram de Rosario Dawson (Dopesick) și Vanessa Hudgens (Tick, Tick…Boom!). Anul…

- Lumea filmului si implicit galele in care productiile sunt premiate sufera transformari dramatice din cauza pandemiei dar si a impunerii regulilor corectitudinii politice. Nici Globurile de Aur nu au facut exceptie. Filmele „The Power of the Dog” si „West Side Story” si serialul de televiziune „Succession”…

- Cineasta neozeelandeza Jane Campion a castigat duminica seara, in cadrul celei de a 79-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru regie cu filmul "The Power of the Dog", potrivit contului de Twitter al acestor distinctii decernate de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), relateaza agerpres.…

- Nominalizarile pentru cea de-a 79-a ediție a premiilor Globurile de Aur, pentru cele mai bune filme și emisiuni de televiziune, au fost facute publice. Filmele „The Power of the Dog” și „Belfast” conduc, obținind cite șapte nominalizari fiecare, transmite Noi.md cu referire la regional.md. Drama HBO…

- Filmele "Belfast" si "West Side Story", cu 11 nominalizari fiecare, pornesc ca principalele favorite la Critic's Choice Awards, care se decerneaza in aceeasi zi cu Globurile de Aur si care doresc sa inlocuiasca aceste premii ca popularitate, relateaza marti EFE. Critics Choice Association (CCA), ce…

- Nominalizarile pentru cea de-a 79-a ediție a premiilor Globul de Aur au fost anunțate. ''Dune'', ''Coda'', ''Belfast'', ''King Richard'' si ''The Power of the Dog'' vor candida pentru titlul de cel mai bun film dramatic. La categoria cel mai bun musical sau comedie aspira filme ca "Cyrano", "Don't Look…

- Au fost anunțate nominalizarile pentru Globurile de Aur 2022. Lungmetrajele „Belfast” si „The Power of the Dog” si serialul „Succession” au primit cele mai multe nominalizari pentru a 79-a editie a premiilor Globurile de Aur, acordate de Asociatia Presei Straine la Hollywood. Castigatorii Globurilor…

- Lungmetrajele ”Belfast” si ”The Power of the Dog” si serialul ”Succession” au primit cele mai multe nominalizari pentru a 79-a editie a premiilor Globurile de Aur, acordate de Asociatia Presei Straine la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA). Nominalizarile si trofeele pentru…