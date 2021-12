Ce farmacii sunt deschise de Crăciun. De unde puteți cumpăra medicamente pe 24, 25 și 26 decembrie Ce farmacii sunt deschise de Craciun. Pentru ca vine perioada sarbatorilor de iarna, iar situația sanitara inca este una incerta, trebuie sa ne luam masuri de precauție. Afla chiar acum unde poți merge de Craciun pentru a-ți achiziționa medicamente și ce farmacii sunt deschise. Farmaciile NON-STOP din București raman deschise atat de Cracinu, cat și de Revelion. Exista cel puțin cinci farmacii in fiecare sector din Capitala, așa ca șansele sa gasiți medicamente in apropiere pe 24,25 sau 26 decembrie sunt destul de mari. Ce farmacii sunt deschise de Craciun. De unde puteți cumpara medicamente pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

