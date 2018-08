Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dica s-a declarat multumit de prestatia echipei din meciul cu Gaz Metan, dar a tinut sa le atraga atentia jucatorilor cu privire la fazele fixe. FCSB a incasat un nou gol in urma unei faze fixe, dar Dica e linistit atat timp cat vicecampioana isi castiga jocurile, informeaza mediafax.…

- Ramasa in doar doi fundasi centrali de meserie, Planic si Balasa, FCSB cauta cu disperare un aparator central care sa o ajute din primul moment petrecut sub comanda lui Nicolae Dica, iar varianta Lindsay Rose (26 de ani) a devenit de actualitate dupa ce Jubal si Puljic au picat. Cum...

- Gigi Becali a vorbit despre iminentul transfer al unui fundas central brazilian care va semna cu FCSB cel tarziu marti seara, iar omul care vine ca rival pe post pentru Planic si Balasa e un fost coleg al lui Neymar.

- Ce a spus Gigi Becali dupa infrangerea cu Astra. Finanțatorul FCSB a rabufnit dupa eșecul suferit de vicecampioana Romaniei in prima etapa a Ligii 1, scor 0-1, sambata seara, la Giurgiu. Gigi Becali a criticat pe fotbaliști și i-a transmis antrenorului Nicolae Dica sa renunțe la sistemul de joc 4-3-3,…

- Gigi Becali a anunțat care este unul dintre planurile lui Nicolae Dica pentru acest sezon este sa-l reprofileze pe Dragoș Nedelcu. Mijlocașul va deveni fundaș central, chiar daca noul sistem, 4-3-3, este pe placul jucatorului care și la Viitorul a jucat la mijlocul terenului in acest modul de joc. …

- In urma cu doi ani, sarbul venea de la Pandurii la FCSB, iar din acel moment a devenit unul dintre jucatorii de baza ai echipei. Folosit fundaș stanga de toți antrenorii care s-au perindat pe la echipa, in ultimul sezon Marko a fost "forțat" de Nicolae Dica și pe postul de fundaș central, unde s-a descurcat…

- Formatia FCSB a invins, vineri, cu scorul de 2-1, cu echipa Al Gharafa, in ultimul meci din cadrul stagiului de pregatire din Olanda, in care golul victoriei a fost marcat in minutul 90+1, informeaza news.roEchipa bucuresteana a deschis scorul prin Dennis Man, in minutul 17, si a mai marcat…

- Nicolae Dica a anunțat ca nu-și dorește multe transferuri in aceasta vara la FCSB. A și anunțat posturile pe care vrea sa le acopere. Tehnicianul iși dorește doi atacanți și un fundaș central, in condițiile in care, in acest moment, la FCSB mai este doar un atacant, Harlem Gnohere. "Nu am nevoie de…