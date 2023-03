Ce facem dacă avem polițe obligatorii împotriva dezastrelor naturale luate de la Euroins? Explicațiile PAID Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID) aduce clarificari cu privire la intrarea in insolvența a Euroins , distribuitor de polițe obligatorii impotriva dezastrelor naturale (PAD). „Asigurarea obligatorie impotriva dezastrelor naturale este o polița gestionata de PAID,fiind doar distribuita de alte entitați. Din acest motiv, PAD ramane valabila pana la dataexpirarii, indiferent de ceea ce se intampla cu distribuitorul poliței. PAID are stabilitate dinpunct de vedere al indicatorilor de solvabilitate, are fonduri proprii și deține de cel mai mare program de reasigurare din Europa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

