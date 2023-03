Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a șasea ediție a Targului Imobiliar Timișoara TIT s-a deschis sambata dimineața la Iulius Congres Hall. Aici gasiți o gama larga de oferte imobiliare, dar și de soluții financiare pentru cumpararea unei noi locuințe. Am pregatit și surprize: o tombola cu premii și un animator pentru cei mici.

- Sambata, 18 martie, incepe prima ediție de anul acesta a Targului Imobiliar Timișoara TIT, ce are loc la Congress Hall din Iulius Town. Continua evenimentul Angajatori de TOP Timișoara, la CRAFT. Mai puteți merge la un spectacol muzical de animație, la un targ de viniluri, la un spectacol de stand-up…

- A mai ramas o zi pana la deschiderea Targului Imobiliar Timișoara TIT, ajuns la ce-a dea șasea ediție. In perioada 18-19 martie, organizatorii TIT va așteapta la Iulius Congres Hall, unde veți gasi o gama larga de oferte imobiliare, dar și de soluții financiare pentru cumpararea unei noi locuințe. Am…

- In spiritul primaverii, Iulius Town devine, weekendul acesta, gazda unor evenimente pentru toata familia. Brickenburg in My Town – Zilele Fanilor LEGO® revine cu povești din lumile miniaturale ale universului LEGO®, iar concursul de șah deschide apetitul celor mici pentru competiție. Cea de-a șasea…

- Saptamana aceasta a fost aleasa de cele mai multe școli sa fie „Școala altfel”. Lucru care a declanșat furiile parinților, elevilor și uneori ale profesorilor. Pentru ca pare o forma fara fond, enervanta și fara scop pentru toata lumea. Personal, ii vad rostul, dar in alte forme. In primul rand, mai…

- Laura Cosoi a vorbit intr-un interviu pentru Revista VIVA! despre casnicia cu Cosmin Curticapean și cum s-a schimbat relația lor dupa ce a venit pe lume ce-l de-al treilea copil. Actrița are parte de un real ajutor din partea soțului. Laura Cosoi și Cosmin Curticapean sunt impreuna de zece ani, iar…

- Dupa ce timp de trei ani s-au intalnit prin tribunale, in urma cu cateva saptamani instanța a decis ca domiciliul copiilor sa fie la mama lor. In acest an, cei doi baieți vor petrece Craciunul cu Claudia Patrașcanu, iar Revelionul cu tatal lor, Gabi Badalau. Artista se pregatește pentru sarbatorile…