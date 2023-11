Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Stegaru alege sa rupa tacerea, dupa ce fosta lui partenera a plecat de acasa și traiește o poveste de iubire alaturi de un alt barbat! Vulpița nu și-ar mai fi cautat copiii de cand i-a vazut ultima oara, in urma cu cateva luni, iar fostul ei partener susține ca ea nu s-a prezentat astazi la procesul…

- Veronica Stegaru și soțul ei, Viorel, au ramas in atenția publicului chiar și dupa ce au disparut de pe micile ecrane. Consacrați in cadrul emisunii Acces Direct, cei doi au avut o relație plina de momente tensionate care din pacate a ajuns la final. Unde este acum Vulpița și ce declarații a facut cu…

- De cand s-a desparțit de Viorel Stegaru, Vulpița locuiește la noul iubit, Catalin. Veronica s-a mutat in casa barbatului de cateva luni și se pare ca sunt fericiți impreuna, dupa postarile pe care amandoi le fac in mediul online.

- Nu se mai știe nimic de Lucian Burdujan de un an de zile. In timp c e familia și apropiații sunt disperați și il cauta fara incetare, fosta soție susține ca și-a refacut viața, odata cu dispariția fostului fotbalist de la FCSB și Rapid. Iata ce noi detalii au aparut in cazul dispariției fara urma a…

- La o zi distanța de cand Vulpița s-a afișat cu noul iubit, Viorel Stegaru a dat de ințeles ca ar suferi. Fosta lui soție este impreuna de mai mult timp cu actualul partener, cu care s-a mai afișat și in urma cu o luna.

- Marti, 12 septembrie, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați de o femeie de 43 de ani din oraș cu privire la faptul ca fostul sau concubin de 46 de ani s-a deplasat la locul ei de munca unde i-a adresat amenințari cu acte de violența. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca barbatul […]…

- Viorel Stegaru este foc și para, dupa ce Vulpița a uitat de ziua de naștere a fiicei lor. Maria a implinit de curand 6 ani, dar pare ca Veronica Stegaru nu a vrut sa ii fie alaturi micuței in acest moment important, pe care l-a marcat așa cum se cuvine doar cu tatal ei.