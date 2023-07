Stiri pe aceeasi tema

- Petre Lazaroiu, profesor universitar si fost judecator la Curtea Constituționala a Romaniei, a comentat legea taierii pensiilor speciale si a explicat motivele pentru care acesta ar putea cadea la analiza CCR.Parlamentul a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale.…

- Paula Milea atrage toate privirile atunci cand iese in oraș și este atenta la orice detaliu, dar nu și atunci cand e vorba de regulile de circulație. Designerul vestimentar a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro la o sesiune de shopping și se pare ca nu a acordat prea multa atenție faptul ca a parcat…

- Selectionerul echipei nationale de tineret a Romaniei, Emil Sandoi, a declarat, luni seara, intr-o conferinta de presa, ca nu este nici primul si nici ultimul antrenor caruia publicul ii cere demisia, asa cum s-a intamplat dupa infrangerea cu Ucraina, a doua a formatiei sale la Campionatul European…

- Catalin Botezatu a fost surprins de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, in compania unei doamne superbe. Celebrul designer a fost vazut și filmat in ipostaze cu adevarat rare. Cu siguranța nu l-ai mai vazut așa pana acum! Iata ce imagini de senzație avem cu creatorul…

- Regulile de circulație și codul bunelor maniere nu fac casa buna cu Bogdan de la Ploiești și nu spunem doar noi asta, ci și imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania. Artistul mai are și alte calitați impresionante și va vom arata exact de ce spunem…

- Petruț Florescu este doar pe rasfaț, iar noi avem dovada clara in acest sens. Spunem asta pentru ca paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze cu adevarat rare. Iata in ce loc exclusivist a fost filmat fiul afaceristului…

- Alex Iordanescu și partenera sa, Andreea Mironescu au uitat de regulile de circulație. Ei au fost vazuți de paparazzii celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro, in timp ce treceau printr-un loc nepermis, ocolind mașinile din trafic.

- Cand ești Victor Pițurca nu iți pasa de regulile de circulație. Ce greșeala a facut fostul selecționar in trafic. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare.