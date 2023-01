Stiri pe aceeasi tema

- Soția unui erou al Revoluției din 1989 a povestit cum s-a razbunat populația din Harghita pe securiștii din Odorheiu Secuiesc. Unul dintre ei a fost spanzurat, iar alții au fost batuți cu bate și rangi.

- Mihai Budeanu a demonstrat ca este destul de "pretențios" atunci cand merge la cumparaturi. Solistul trupei 3 Sud Est pune destul de mult accent pe imbracaminte, motiv pentru care a fost indecis in alegerea piesei vestimentare. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania,…

- Ioana Nastase a aflat ca soțul sau s-a urcat din nou la volan in timp ce era sub influența bauturilor alcoolice. Fratele ei a fost cel care i-a dat vestea, mai ales ca bruneta și fostul tenismen nu mai sunt impreuna. Cei doi s-au desparțit din nou și traverseaza o perioada dificila.„Nu am știut nimic…

- Problemele se țin lanț de Ilie Nastase in ultima vreme! Paparazzii SpyNews. ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele fostului tenismen și l-au surprins intr-un mall din Capitala. Ilie Nastase a fost prins baut la volan, iar acum afaceristul are pe ce sa se bazeze in trafic.

- Ioana Nastase a fost acuzata ca ar fi plecat de acasa cu doua milioane de euro. Ilie Nastase a facut dezvaluiri, in exclusivitate pentru Antena Stars, unde a susținut ca cineva i-ar vrea raul. Fostul tenisment vorbește despre ce s-a scris in presa despre el și soția sa.

- Scandalurile nu par sa se opreasca pentru Ioana și Ilie Nastase. Recent, soția celebrului fost tenismen a fost acuzata de faptul ca ar fi parasit caminul conjugal, luand doua milioane de euro. La auzul acestor speculații, bruneta a rabufnit la adresa partenerului sau de viața. Reacția Ioanei Nastase,…

- Dana Nalbaru este o mamica grijulie, dar și responsabila și mereu petrece alaturi de copiii ei. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele soției lui Dragoș Bucur și au surprins-o intr-un mall din Capitala, insa nu singura.

- Cu toții știm ca Sergiu Hanca și soția lui radiaza de fericire dupa ce au devenit parinți pentru a treia oara. Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, au surprins primele imagini cu Andreea Hanca dupa ce a nascut. Cine i-a fost alaturi la externarea din maternitate.